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Нейт Диас едва не устроил потасовку c командой Нурмагомедова на UFC 239 (Видео)

Нейт Диас едва не устроил потасовку c командой Нурмагомедова на UFC 239 (Видео)
08:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Перед одним из боев UFC 239 на трибунах едва не началась драка.

В ночь с 6 на 7 июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел  турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретились чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос.

Перед очередным поединком произошёл конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Джон Джонс победил Тьяго Сантоса раздельным решением судей

По сообщениям очевидцев, Диас встал со своего места и пошёл в сектор, где располагался Нурмагомедов. Массовой драки не произошло, но имело место столкновение между представителями команд.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

История конфликта Нейта Диаса и Хабиба Нурмагомедова началась несколько лет назад, когда президент UFC Дэна Уайт заявил, что Диас отказался от боя с Нурмагомедовым, а Нейт назвал это ложью.

В августе 2015 года на турнире WSOF 22 в Лас-Вегасе, где Хабиб Нурмагомедов поддерживал своего брата Абубакара, Диас и Хабиб вступили в стычку, в ходе которой обменялись несколькими ударами. В преддверии поединка Хабиба и Конора Макгрегора Диас уже говорил, что побил Нурмагомедова, а тот ему ничем не ответил.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Нэйт Диас, UFC 239.
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