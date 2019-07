Нейт Диас едва не устроил потасовку c командой Нурмагомедова на UFC 239 (Видео)

В ночь с 6 на 7 июля (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В его главном событии встретились чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и второй номер рейтинга Тьяго Сантос.

Перед очередным поединком произошёл конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

По сообщениям очевидцев, Диас встал со своего места и пошёл в сектор, где располагался Нурмагомедов. Массовой драки не произошло, но имело место столкновение между представителями команд.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

It’s not much..but security already got in the middle between Khabib and his friends (left side) and Nate Diaz (right side). #UFC239 pic.twitter.com/BjxrrXtkbT

— Farzin Vousoughian (@Farzin21) 7 июля 2019 г.