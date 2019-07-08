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Отец Нурмагомедова: Хабиб заинтересован в бое с Нэйтом Диасом

Отец Нурмагомедова: Хабиб заинтересован в бое с Нэйтом Диасом
05:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Абдулманап признался, что его сын заинтересован в этом бое.

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что сын мог бы провести поединок с Нэйтом Диасом. По словам Нурмагомедова-старшего, такой поединок даже не пришлось бы раскручивать.

«С Диасом можно было бы подраться. Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасом вне клетки уже подрались», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

Конфликт Хабиба и Нэйта Диаса тянется уже несколько лет. Впервые команды бойцов вступили в открытое противостояние в 2015 году, и тогда дело дошло до драки.

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Новый виток конфликта начался 7 июля 2019 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Диас провоцировал Нурмагомедова, однако потасовка команд Хабиба и Диаса была быстро погашена охраной.

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MMA, UFC, Новости спорта, Хабиб Нурмагомедов.
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