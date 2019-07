Левченко выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы U-23

Высотница Юлия Левченко завоевала золотую медаль на чемпионате Европы U-23 по легкой атлетике.

Украинка показала результат 1,97 метров, что на 0,05 метра больше чем у представительницы Германии Кристины Хонзель. Бронзовая же медаль в активе Эллы Юннилы — гречанка показала результат 1,92 метра.

Gold medal: successfully defended in #Gavle2019!



Ukraine's Yuliya Levchenko finishes her age-group career with another victory in the high jump with 1.97m. pic.twitter.com/5qcrpbzkxM