Гимнастка Команечи отметила 43-летие олимпийского рекорда пируэтом на пляже (Видео)

Новости спорта: Румынская гимнастка Надя Команечи спустя 43 года после победы на Олимпиаде в Монреале показала, что она в отличной форме.

18 июля 1976 года на Играх в Канаде 14-летняя румынка стала первой в истории гимнасткой, получившей максимальный балл – абсолютную десятку. Рекорд был зафиксирован на разновысоких брусьях. Всего же в Монреале она выиграла три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Из гимнастики Команечи ушла в 1981 году, будучи пятикратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратным призёром Игр.

Here we go... 43 years later..July 18 th 1976 Montreal ...First Perfect 10.....and my son photobomb handstand... pic.twitter.com/CjEercqHmR — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 17, 2019

57-летняя спортсменка отметила годовщину своего достижения, идеально исполнив пируэт на пляже. Купальник подчеркнул, что Команечи находится в идеальной форме.

«Вот и мы, через 43 года после 18 июля 1976 года в Монреале. Первая абсолютная десятка. И мой сын делает стойку на руках на заднем плане», — подписала размещённое в «Твиттере» видео гимнастка.