Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира
Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира
Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира
Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира

Гимнастка Команечи отметила 43-летие олимпийского рекорда пируэтом на пляже (Видео)

Гимнастка Команечи отметила 43-летие олимпийского рекорда пируэтом на пляже (Видео)
22:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Румынская гимнастка Надя Команечи спустя 43 года после победы на Олимпиаде в Монреале показала, что она в отличной форме.

18 июля 1976 года на Играх в Канаде 14-летняя румынка стала первой в истории гимнасткой, получившей максимальный балл – абсолютную десятку. Рекорд был зафиксирован на разновысоких брусьях. Всего же в Монреале она выиграла три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Из гимнастики Команечи ушла в 1981 году, будучи пятикратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратным призёром Игр.

57-летняя спортсменка отметила годовщину своего достижения, идеально исполнив пируэт на пляже. Купальник подчеркнул, что Команечи находится в идеальной форме.

Владимир Кличко поблагодарил Свитолину

«Вот и мы, через 43 года после 18 июля 1976 года в Монреале. Первая абсолютная десятка. И мой сын делает стойку на руках на заднем плане», — подписала размещённое в «Твиттере» видео гимнастка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Спортивная гимнастика, Упражнения на брусьях, Надя Команечи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
02 Владимир Кличко поблагодарил Свитолину
03 Видео дебютного гола Малиновского за Аталанту
04 Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
05 Как выглядели братья Кличко 42 года назад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь