Гимнастка Команечи отметила 43-летие олимпийского рекорда пируэтом на пляже (Видео)

18 июля 1976 года на Играх в Канаде 14-летняя румынка стала первой в истории гимнасткой, получившей максимальный балл – абсолютную десятку. Рекорд был зафиксирован на разновысоких брусьях. Всего же в Монреале она выиграла три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Из гимнастики Команечи ушла в 1981 году, будучи пятикратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратным призёром Игр.

Here we go... 43 years later..July 18 th 1976 Montreal ...First Perfect 10.....and my son photobomb handstand... pic.twitter.com/CjEercqHmR

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 17, 2019