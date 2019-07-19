Владимир Кличко поблагодарил Свитолину

Новости спорта: Владимир Кличко выразил благодарность первой ракетке Украины.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко выразил благодарность лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной за посещение «Школы Успеха».

Напомним, что Владимир и Элина встретились с 50 учениками «Школы Успеха» - проекта, который уже много лет реализует Фонд Кличко.

The fantastic tennis player @ElinaSvitolina and I shared our learnings with 50 talented boys at the #SchoolofSuccess by @klitschkofund. With a strong mind and #willpower, Elina is a true role model for success. Thanks, Elina for inspiring our participants! #faceteen pic.twitter.com/pghsRqTHI6 — Klitschko (@Klitschko) July 17, 2019

«Фантастическая теннисистка Элина Свитолина поделилась своими знаниями с 50 талантливыми ребятами «Школы Успеха», - написал Владимир на своей странице в одной из социальных сетей. – Сильный ум и огромная энергия – Элина настоящий пример для подражания на пути к успеху. Спасибо, что вдохновила наших учеников».