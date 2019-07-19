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Владимир Кличко поблагодарил Свитолину

Владимир Кличко поблагодарил Свитолину
03:35 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Владимир Кличко выразил благодарность первой ракетке Украины.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко выразил благодарность лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной за посещение «Школы Успеха».

Напомним, что Владимир и Элина встретились с 50 учениками «Школы Успеха» - проекта, который уже много лет реализует Фонд Кличко.

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«Фантастическая теннисистка Элина Свитолина поделилась своими знаниями с 50 талантливыми ребятами «Школы Успеха», - написал Владимир на своей странице в одной из социальных сетей. – Сильный ум и огромная энергия – Элина настоящий пример для подражания на пути к успеху. Спасибо, что вдохновила наших учеников».

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Владимир Кличко, Элина Свитолина, Бокс, Теннис, Новости тенниса, Новости бокса.
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