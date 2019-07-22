Боец Орловский установил рекорд UFC

Новости спорта: Андрей Орловский снова побил Бена Ротуэлла.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе 40-летний белорус Андрей Орловский во второй раз в карьере справился с американцем Беном Ротуэллом - 11 лет назад Андрей остановил Бена в третьем раунде.

Реванш в рамках турнира UFC on ESPN 4 прошел всю дистанцию. По итогам трех раундов все судьи отдали победу Орловскому 30:27.

Для Орловского эта победа стала 17-й в тяжелом дивизионе UFC. На одну больше, чем у прежнего рекордсмена Фрэнка Мира.

Всего в смешанных единоборствах у Орловского 28 побед и 18 поражений, он начал свою карьеру 20 лет назад – в апреле 1999 года. Тогда Орловский проиграл Вячеславу Дацику нокаутом.