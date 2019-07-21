Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Андрей Лунин не сыграл в первом матче Реала в новом сезоне (Видео)
Андрей Лунин не сыграл в первом матче Реала в новом сезоне (Видео)
Пакьяо - Турман. Видео боя
Пакьяо - Турман. Видео боя
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Кейн забил победный гол Ювентусу с центра поля (Видео)
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии
Украинец Девятьяров выиграл парный турнир ITF в Португалии

Украинский прыгун в длину Коноваленко завоевал "золото" на чемпионате Европы U-20

Украинский прыгун в длину Коноваленко завоевал "золото" на чемпионате Европы U-20
20:50 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта: Украинский прыгун в длину Артем Коноваленко стал лучшим в тройном прыжке.

Украинский легкоатлет выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате Европы, который проходит в Швеции.

19-летний украинец стал лучшим в тройном прыжке, показав результат 16,50 м. Это лучший результат Коноваленко в карьере. Он превзошел свое предыдущее достижение на 20 см.

Сборная Украины по фехтованию проиграла итальянкам в матче за 3-е место ЧМ-2019

Ранее золотые медали завоевали Михаил Кохан (метание молота), Ярослава Магучих (прыжок в высоту) и Валерия Иваненко (метание молота). Всего на счету украинских юниоров шесть наград (4-2-0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Тройной прыжок, Артем Коноваленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
02 Тибау: Нурмагомедов признал, что, возможно, я его победил
03 Бокс. Чисора брутально нокаутировал Шпильку во втором раунде
04 Уайт - Ривас. Видео тяжелейшего нокдауна
05 Пакьяо - Турман. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь