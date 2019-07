Украинский прыгун в длину Коноваленко завоевал "золото" на чемпионате Европы U-20

Украинский легкоатлет выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате Европы, который проходит в Швеции.

19-летний украинец стал лучшим в тройном прыжке, показав результат 16,50 м. Это лучший результат Коноваленко в карьере. Он превзошел свое предыдущее достижение на 20 см.

Artem Konovalenko wins Ukraine's fourth gold medal of #Boras2019 in the triple jump. pic.twitter.com/5PbZhFR4Z0

— European Athletics (@EuroAthletics) July 21, 2019