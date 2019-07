Британский пловец побил мировой рекорд на 100-метровке брассом

Коронную 100-метровку брассом в полуфинале чемпионата мира Пити проплыл за 56,88 секунды. Британец на 0,22 секунды улучшил собственный рекорд, установленный в прошлом году на чемпионате Европы в Глазго.

Гегемония Пити на этой дистанции не может поражать. Достаточно отметить, что в квалификации ни один пловец не преодолел 100 метров брассом быстрее 58 секунд.

World Record - Adam Peaty lowered his own WR in the Men’s 100m Breaststroke Semi Final to 56.88! All the action live on https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming #FINA pic.twitter.com/iFdXAweCwb

— FINA (@fina1908) 21 июля 2019 г.