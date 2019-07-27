Харлан раскрыла секрет побед: быстрая, как молния (Видео)

Новости спорта: Фехтовальщица Ольга Харлан стала шестикратной чемпионкой мира.

Украинская саблистка - олимпийская чемпионка Ольга Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия), и стала шестикратной чемпионкой мира.

Завоевав шестое золото чемпионата мира, Харлан стала первой саблисткой в истории, в активе которой теперь 4 индивидуальных мировых "золота".

Напомним, всего Ольга Харлан выиграла 15 медалей на чемпионатах мира.

Харлан рассказал, как побеждает, быстрая, как молния, и с чем можно сравнить удар сабли.

"Во время соревнований по фехтованию на саблях большинство людей не видят момента удара. Заметить то, что произошло за доли секунды, очень сложно. До появления электронной системы фиксации удара в спортивном фехтовании работа судей требовала максимальной концентрации. Моргнул глазом - и пропустил выпад.

Скорость движения сабли можно сравнить со скоростью пули, которой стреляет пневматический пистолет, а это 594 км / ч. Как с ней справляются спортсмены? "Из-за высокого уровня адреналина, время для нас идет иначе", - пояснила Ольга Харлан.

Напомним, в финале Ольга Харлан в напряженной борьбе победила представительницу России Софью Великую со счетом 15:14. Харлан большую часть финала вела в счете, но в концовке Великая сравняла счет 13:13 и вышла вперед. Но последние два укола были от украинки.