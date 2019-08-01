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Четверг, 01.08.2019
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Макгрегор готов к возвращению в октагон

Макгрегор готов к возвращению в октагон
01:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Дана Уайт рассказал, когда возможен бой Конора с победителем пары Нурмагомедов - Порье.

Президент UFC Дана Уайт провел встречу с бывшим чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

По словам Уайта, ирландец хочет провести бой с победителем пары Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье.

"Мы с Конором общались на прошлой неделе, он готов вернуться и биться. Сейчас вопрос только в том, с кем и когда. Он хочет боя с Хабибом, он хочет победителя этого боя (Порье и Нурмагомедова - ред.). Посмотрим, что будет в итоге, в нашем бизнесе возможно всякое. У победителя боя следующий на очереди - Фергюсон, после - Конор", - цитирует Уайта tsn.ca.

Сайборг может покинуть UFC

Ранее Дана Уайт заявлял, что Макгрегор может заменить в бою в Абу-Даби Нурмагомедова или Порье.

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MMA, Дана Уайт, UFC, Конор Макгрегор, Новости UFC.
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