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Погиб самый высокий бейсболист в истории

Погиб самый высокий бейсболист в истории
14:29 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: Twitter

Новости спорта: Самый высокий бейсболист мира Лоек ван Мил, выживший после жуткого падения, скончался в результате ДТП.

Самый высокий бейсболист в мире голландец Лоек ван Мил скончался спустя восемь месяцев после несчастного случая, в результате которого он получил жуткую травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время пешего похода в Австралии.

Проведя сутки без сознания, Ван Мил был найден другим туристом, доставившим его в госпиталь. Там у него диагностировали повреждение черепной коробки, но выписали уже через несколько дней. К январю спортсмен вернулся в спорт и помог австралийскому клубу "Брисбен Бэндитс" завоевать четвертое кряду чемпионство.

"Брисбенские "бандиты" сегодня в трауре после того, как узнали о гибели Лука ван Миля в результате автокатастрофы. Мы выражаем соболезнования членам его семьи, друзьям и бейсбольному обществу", – говорится в сообщении клуба "Брисбен Бэндитс".

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Лука ван Миль считался самым высоким бейсболистом в мире. Его рост 215 сантиметров. Голландец является чемпионом Европы 2016 года в составе национальной сборной Нидерландов.

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ДТП, Австралия, МЛС, Новости спорта, Бейсбол, Лоек ван Мил.
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