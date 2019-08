Погиб самый высокий бейсболист в истории

Самый высокий бейсболист в мире голландец Лоек ван Мил скончался спустя восемь месяцев после несчастного случая, в результате которого он получил жуткую травму черепа с кровоизлиянием в мозг. Бейсболист поскользнулся на камнях и упал, ударившись головой. Инцидент произошел в декабре прошлого года во время пешего похода в Австралии.

Проведя сутки без сознания, Ван Мил был найден другим туристом, доставившим его в госпиталь. Там у него диагностировали повреждение черепной коробки, но выписали уже через несколько дней. К январю спортсмен вернулся в спорт и помог австралийскому клубу "Брисбен Бэндитс" завоевать четвертое кряду чемпионство.

Vale Loek Van Mil. The Brisbane Bandits are in mourning tonight after learning of the death of Bandits pitcher Loek Van Mil in a fatal accident in Europe in the last 24 hours. Our love & condolences go out to all members of his family, his friends & the baseball community pic.twitter.com/nLAlUPJxoX

— Couran Cove Brisbane Bandits (@BrisbaneBandits) 29 июля 2019 г.