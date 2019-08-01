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Сборная Украины по хоккею выступит на турнире в Эстонии

Сборная Украины по хоккею выступит на турнире в Эстонии
23:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФХУ

Новости спорта: Хоккеисты национальной сборной Украины по хоккею сыграют на международном турнире Turkish Airlines Baltic Challenge Cup в столице Эстонии.

Соревнования пройдут в Таллинне с 7-го по 10 ноября, сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги.

Соперниками нашей команды будут хоккеисты Румынии, Республики Корея, Латвии, Литвы и Эстонии. Все матчи будут проходить на ледовой арене "Тондираба".

Для сборной Украины этот турнир станет одним из этапов подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1B, который примет польский город Катовице в 2020-м году. С 27-го апреля по 3 мая Украине предстоят матчи с Литвой, Польшей, Японией, Эстонией и Хорватией. Победитель получит право сыграть в дивизионе 1А в 2021-м году, а худшая команда вылетит в дивизион 2А.

Напомним, в начале июня нынешнего года у сборной Украины появился новый тренер - Андрея Срюбко заменил Сергей Витер, который будет совмещать работу в ХК "Донбасс" и национальной команде.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея.
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