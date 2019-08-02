Новости спорта: Данный этап соревнований пройдет в Броварах.

ХК Донбасс сыграет во втором раунде Континентального кубка, который в октябре пройдет в Броварах, сообщает uhl.ua. Соперниками украинской команды будут латвийский МОГО, румынский Брашов, а еще один оппонент станет известен позже.

Новый сезон УХЛ стартует 14 сентября — в первом матче сыграют ХК Донбасс и Днепр.

На данный момент лишь 5 команд подали заявку на участие в УХЛ в сезоне 2019/20: ХК Донбасс, Белый Барс, Днепр, Кременчук и Ледяные Волки.

Также недавно стало известно, что сборная Украины в ноябре сыграет на международном турнире в Таллинне. Помимо сине-желтых, в соревнованиях также примут участие сборные Румынии, Южной Кореи, Латвии, Литвы и Эстонии. Все матчи будут проходить на ледовой арене Тондираба.