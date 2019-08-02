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ГК Мотор сыграет со сборными Китая и Саудовской Аравии

ГК Мотор сыграет со сборными Китая и Саудовской Аравии
22:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК Мотор

Новости спорта: Ведущий гандбольный клуб Украины Мотор проведет заключительный тренировочный сбор в Словении.

Запорожский «Мотор» заканчивает сбор, который проводил в хорватском городе Пула. Завтра действующие чемпионы Украины возвращаются в Запорожье. Но уже 8 августа команда берет курс на словенский город Зрече, где проведет следующий сбор, которой закончится 17 августа. Об этом сообщает Укринформ.

За это время «Мотор» проведет шесть контрольных матчей. 10 августа украинцы сыграют с хорватским «Загребом», 11-го со сборной Саудовской Аравии, 12-го со сборной Китая, 14-го со словенской «Горенье», 16 августа снова выйдут на площадку против сборной Саудовской Аравии, а в заключительном контрольном матче 17 августа проэкзаменуют словенский «Марибор».

«Предстоящий сезон будет самым интересным в истории клуба. Впервые команда будет выступать на два «еврофронта» - в Лиге чемпионов и в СЕХА-лиге. Мы надеемся продемонстрировать хорошие результаты в обоих турнирах. Сейчас необходимо провести качественную подготовку к сезону. Матчи в Словении позволят команде наиграть новые игровые звенья и отработать тактические схемы. Чтобы уже 22-24 августа в рамках традиционного международного турнира «Кубок Днепра-2019» продемонстрировать во дворце спорта «Юность» на глазах наших фанов свои лучшие качества», - отметил директор СК «Мотор Сич» Геннадий Касай.

Напомним, что «Мотор» неплохо поработал над кадровым усилением команды. В межсезонье состав «Мотора» пополнили Эдуард Кравченко (правый крайний), Владислав Паровинчак (разыгрывающий), Денер Яанимаа (правый полусредний), Стеван Вуйович (левый полусредний), Станислав Жуков (левый полусредний), Игорь Гурин (левый полусредний), Павел Гурковский (линейный и защитник) и Глеб Калараш (линейный и защитник).

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола.
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