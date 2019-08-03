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Украинские борчихи завоевали серебро и 2 бронзы на ЧМ среди кадетов

Украинские борчихи завоевали серебро и 2 бронзы на ЧМ среди кадетов
07:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: В Софии (Болгария) продолжается первенство мира по спортивной борьбе среди юношей и девушек.

На пьедестал соревнований в женской борьбе трижды поднимались представительницы Украины.

Серебряную медаль завоевала Юлия Лесковец из Киевщины (весовая категория до 61 кг), бронзовыми призерами мирового первенства стали донетчанка Аида Керимова (43 кг) и полтавчанка Кристина Соколовская (57 кг).

Напомним, "бронзу" мирового первенства по вольной борьбе выиграли киевлянин Никита Абрамов (51 кг), одессит Виктор Ташогло (60 кг) и Денис Сагалюк из Ивано-Франковска (80 кг).

3-4 августа награды разыграют борцы греко-римского стиля.

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Борьба, Женская борьба.
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