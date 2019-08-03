Украинские борчихи завоевали серебро и 2 бронзы на ЧМ среди кадетов

На пьедестал соревнований в женской борьбе трижды поднимались представительницы Украины.
Серебряную медаль завоевала Юлия Лесковец из Киевщины (весовая категория до 61 кг), бронзовыми призерами мирового первенства стали донетчанка Аида Керимова (43 кг) и полтавчанка Кристина Соколовская (57 кг).
Напомним, "бронзу" мирового первенства по вольной борьбе выиграли киевлянин Никита Абрамов (51 кг), одессит Виктор Ташогло (60 кг) и Денис Сагалюк из Ивано-Франковска (80 кг).
3-4 августа награды разыграют борцы греко-римского стиля.