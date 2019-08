NAVI победили Virtus.pro на The International 2019

Матч между СНГ-командами Natus Vincere и Virtus.pro в рамках четвертого тура группы B The International 2019 завершился победой «рожденных побеждать» со счетом 2:0.

Начальное преимущество в обоих сетах захватили NAVI, которые смогли довести дело до победы благодаря ошибкам соперника.

Благодаря этой победе NAVI вышли на промежуточное третье место с пятью очками, Virtus.pro находятся на пятом (3-5). В параллельном матче OG переиграли NiP, еще два противостояния группы B продолжаются в эти минуты.

Well done, boys! We are securing the second game and it's 2:0. GGWP @virtuspro! #navination #TI9 pic.twitter.com/dIGUamrr1K