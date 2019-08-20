Валентина Шевченко потроллила Сехудо

Новости спорта:Генри, в свою очередь, хочет провести поединок на UFC 246.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на вызов обладателя поясов в двух весовых категориях Генри Сехудо, который захотел стать первым межгендерным чемпионом в истории.

Киргизская спортсменка в своем Twitter поделилась отредактированными фотографиями, на которых она наносит удар в челюсть Сехудо.

"Пуля или тройной чемпион? Вторая фотография - просто топ", - подшутила Шевченко.

Генри Сехудо опять же не остался в стороне и в очередной раз вызвал Валентину на поединок на турнир UFC 246.

"Я против тебя. На UFC 246 в главном событии вечера. За межгендерное чемпионство. Кто проиграет - платит за ужин", - написал в ответ Сехудо.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт был шокирован желанием Генри Сехудо подраться с Валентиной Шевченко.