Скачать
Вторник, 20.08.2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Валентина Шевченко потроллила Сехудо

Валентина Шевченко потроллила Сехудо
10:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Генри, в свою очередь, хочет провести поединок на UFC 246.

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на вызов обладателя поясов в двух весовых категориях Генри Сехудо, который захотел стать первым межгендерным чемпионом в истории.

Киргизская спортсменка в своем Twitter поделилась отредактированными фотографиями, на которых она наносит удар в челюсть Сехудо.

"Пуля или тройной чемпион? Вторая фотография - просто топ", - подшутила Шевченко.

Генри Сехудо опять же не остался в стороне и в очередной раз вызвал Валентину на поединок на турнир UFC 246.

"Я против тебя. На UFC 246 в главном событии вечера. За межгендерное чемпионство. Кто проиграет - платит за ужин", - написал в ответ Сехудо.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт был шокирован желанием Генри Сехудо подраться с Валентиной Шевченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

UFC, Валентина Шевченко, Новости UFC, Генри Сехудо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван лучший игрок по итогам 4-го тура УПЛ
02 "Мы должны помочь Михайличенко": Ребров - о смене тренера в Динамо
03 Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-5, Ястремская теряет позиции
04 Реал готовит новое предложение Манчестер Юнайтед по Погба
05 Балотелли: Моя цель - поехать на Евро-2020 в составе сборной Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь