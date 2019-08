Валентина Шевченко потроллила Сехудо

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на вызов обладателя поясов в двух весовых категориях Генри Сехудо, который захотел стать первым межгендерным чемпионом в истории.

Киргизская спортсменка в своем Twitter поделилась отредактированными фотографиями, на которых она наносит удар в челюсть Сехудо.

"Пуля или тройной чемпион? Вторая фотография - просто топ", - подшутила Шевченко.

Bullet or Triple C??

picture by @daniloalmeida.art

2nd one is on top !!!

@BulletValentina vs @HenryCejudo pic.twitter.com/E5jpef8nDD