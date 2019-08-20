Валентина Шевченко потроллила Сехудо

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на вызов обладателя поясов в двух весовых категориях Генри Сехудо, который захотел стать первым межгендерным чемпионом в истории.
Киргизская спортсменка в своем Twitter поделилась отредактированными фотографиями, на которых она наносит удар в челюсть Сехудо.
"Пуля или тройной чемпион? Вторая фотография - просто топ", - подшутила Шевченко.
Bullet or Triple C??— Valentina Shevchenko (@BulletValentina) 19 августа 2019 г.
picture by @daniloalmeida.art
2nd one is on top !!!
@BulletValentina vs @HenryCejudo pic.twitter.com/E5jpef8nDD
Генри Сехудо опять же не остался в стороне и в очередной раз вызвал Валентину на поединок на турнир UFC 246.
"Я против тебя. На UFC 246 в главном событии вечера. За межгендерное чемпионство. Кто проиграет - платит за ужин", - написал в ответ Сехудо.
Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт был шокирован желанием Генри Сехудо подраться с Валентиной Шевченко.