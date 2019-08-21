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"Битва за межгендерный пояс": Сехудо бросил вызов чемпионке UFC

"Битва за межгендерный пояс": Сехудо бросил вызов чемпионке UFC
08:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вновь бросил вызов чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.

На этот раз американский боец даже указал турнир, на котором бы провёл бой.

"Валентина Шевченко. Я и ты. Главный бой на UFC 246, битва за межгендерный чемпионский пояс. Проигравший оплачивает ужин», — написал Сехудо в "Твиттере».

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Ранее Шевченко выложила фотографии, сделанные в редакторе, на которых она бьёт по лицу Сехудо. До этого Генри опубликовал фотографию с двумя поясами в футболке с надписью "Межгендерный чемпион».

Впрочем, этот бой вряд ли когда-либо состоится. Глава UFC Дэна Уайт говорил, что считает эту идею идиотской. Также неизвестно, настроены серьёзно оба бойца или они просто привлекают внимание.

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MMA, UFC, Новости ММА, Валентина Шевченко, Генри Сехудо.
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