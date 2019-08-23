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Пятница, 23.08.2019
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Известный регбист перешел в ММА

Известный регбист перешел в ММА
08:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джеймс Хаскелл подписал контракт с американской организацией Bellator.

Бывший регбист из Великобритании Джеймс Хаскелл перешёл в смешанные единоборства и подписал контракт с американской организацией Bellator, сообщает Sky Sports.

34-летний спортсмен будет соревноваться в супертяжелом дивизионе Bellator и, как ожидается, дебютирует в профессиональных боях не раньше 2020 года.

Самый знаменитый боец мира примерил футболку Шахтера

 

 
 
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They say new year new you. @bellator.europe @shootfightersofficial

Публикация от James Haskell (@jameshask)

Хаскелл в 2019 году завершил карьеру в регби. В активе 34-летнего спортсмена 77 матчей за сборную Англии. На клубном уровне Джеймс провел более 250 матчей.

Известно, что он давно проявлял интерес к смешанным единоборствам, а также работал в качестве эксперта на телевидении в ходе боёв. Хаскелл ранее проводил тренировки с британской звездой ММА Майклом Пэйджем в лондонском спортзале Shootfighters.

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MMA, Регби, Bellator, Смешанные единобортсва, Джеймс Хаскелл.
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