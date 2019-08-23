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Макгрегор анонсировал свое скорое возвращение в октагон

Макгрегор анонсировал свое скорое возвращение в октагон
11:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Конор Макгрегор не собирается завершать карьеру.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда состоится его возвращение в октагон.

"Пришло время вернуться к боям. Когда состоится возвращение? Думаю, в этом году. Я уже набрал отличную форму. Мне просто нужно посмотреть, как я могу удерживать захват. Но бить я уже могу, причем в полную силу. Так что хочу провести бой до конца года".

Также ирландский боец отметил, что пока не планирует завершать карьеру в MMA.

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"Сомневаюсь, что я когда-нибудь уйду на пенсию. Хочу драться до последнего, потому что люблю это. Повреждение руки помешало моему скорейшему возвращению. А ведь я был готов провести бой уже летом. Обсуждали встречу с Джастином Гэйтжи, но травма все испортила", - приводит слова Макгрегора ESPN.

Напомним, в своем крайнем бою, который состоялся в октябре 2018 года, Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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