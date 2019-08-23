Макгрегор анонсировал свое скорое возвращение в октагон

Новости спорта:Конор Макгрегор не собирается завершать карьеру.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда состоится его возвращение в октагон.

"Пришло время вернуться к боям. Когда состоится возвращение? Думаю, в этом году. Я уже набрал отличную форму. Мне просто нужно посмотреть, как я могу удерживать захват. Но бить я уже могу, причем в полную силу. Так что хочу провести бой до конца года".

Также ирландский боец отметил, что пока не планирует завершать карьеру в MMA.

"Сомневаюсь, что я когда-нибудь уйду на пенсию. Хочу драться до последнего, потому что люблю это. Повреждение руки помешало моему скорейшему возвращению. А ведь я был готов провести бой уже летом. Обсуждали встречу с Джастином Гэйтжи, но травма все испортила", - приводит слова Макгрегора ESPN.

Напомним, в своем крайнем бою, который состоялся в октябре 2018 года, Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.