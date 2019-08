Боец ММА трижды сдался, но судья даже не думал останавливать бой (Видео)

На турнире по смешанным единоборствам Titan FC 56 в Форт-Лодердейле (США) произошёл неприятный инцидент.

Во время боя американский боец Лэндон Хихонес повалил противника — Кэлвина Гловера — и нанёс несколько мощных ударов. Гловер начал стучать по канвасу, сигнализируя арбитру, что сдаётся. Однако рефери никак на это не отреагировал и не остановил бой. Хихонес продолжил избивать лежачего оппонента, который снова постучал по канвасу. Арбитр вновь это проигнорировал. Гловер опять начал стучать, но и в этот раз рефери не обратил на него никакого внимания.

