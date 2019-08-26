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Понедельник, 26.08.2019
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Боец ММА трижды сдался, но судья даже не думал останавливать бой (Видео)

Боец ММА трижды сдался, но судья даже не думал останавливать бой (Видео)
14:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook

Новости спорта:На турнире по ММА Titan FC 56 в США судья не заметил, как один из бойцов сигнализировал своей поражение.

На турнире по смешанным единоборствам Titan FC 56 в Форт-Лодердейле (США) произошёл неприятный инцидент.

Во время боя американский боец Лэндон Хихонес повалил противника — Кэлвина Гловера — и нанёс несколько мощных ударов. Гловер начал стучать по канвасу, сигнализируя арбитру, что сдаётся. Однако рефери никак на это не отреагировал и не остановил бой. Хихонес продолжил избивать лежачего оппонента, который снова постучал по канвасу. Арбитр вновь это проигнорировал. Гловер опять начал стучать, но и в этот раз рефери не обратил на него никакого внимания.

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Судья остановил поединок, лишь когда американец сдался в четвёртый раз. С момента первого стука по канвасу до остановки боя прошло целых пять секунд, за которые Гловер успел пропустить несколько ударов.

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США, Видео, MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Titan FC 56.
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