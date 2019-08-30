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Игрок клуба НХЛ: "Из-за водки чуть не ушел из хоккея"

Игрок клуба НХЛ: "Из-за водки чуть не ушел из хоккея"
20:56 Сегодня Телеграф Чемпионат Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной России рассказал, как употребление спиртного чуть не сломало ему карьеру.

Нападающий Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин вспомнил историю, когда его чуть не отчислили из интерната Витязя.

"Мы жёстко напились водки. Ребята на год старше, 1990 года, решили отдохнуть в центре Подольска. Так вышло, что мы с ними гуляли. В районе площади зашли в соседний дворик. Пригубили чуть-чуть.

Я-то вообще первый раз попробовал. Умотало в хлам, как и моего друга. Надуробасившись, пошли в сторону базы.

Заходим в интернат, поднимаемся на этаж. Я скинул вещи у себя. Вскоре услышал какой-то стук. Дверь друга не открывается — соседи ушли. Он не может зайти: лежит на полу и долбит рукой в дверь.

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Зачем — чёрт его знает, понятно же, что за ней никого не было. Чтобы не кидать его одного, ложусь рядом. И мы вместе долбим. Хотя могли спокойно протрезветь, а потом отмазаться: "Попробовали пивка".

Думаю, меня оставили, потому что был талантливым. Директор школы Сергей Николаевич Левашов верил в меня. Спасибо ему ещё раз. А того парня, который долбил в дверь, исключили. В хоккей он давно не играет. Не повторяйте наших ошибок.

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Меня ведь сначала тоже выгнали. Только потом — после приезда деда и его уговоров, насколько я знаю, — всё-таки приняли решение оставить. Но подчёркиваю: это плохая история», - заявил Панарин

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НХЛ, ХК Нью-Йорк Рейнджерс, Новости хоккея, Артемий Панарин.
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