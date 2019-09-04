Футзал. Матч за Суперкубок Продэксим - Ураган состоится 7 сентября (Видео)

Новости спорта:В субботу, 7 сентября. стартует новый футзальный сезон.

Матч за Суперкубок Украины по футзалу - 2019 состоится 7 сентября на площадке Дворца спорта «Будівельник» ( Черкассы). Начало поединка - 13.00. Трансляция этого матча запланирована на телеканале «XSPORT».

В этом году за Суперкубок Украины по футзалу бороться действующий чемпион Украины, херсонский «Продэксим» и вице-чемпион Украины, действующий обладатель Кубка Украины, ивано-франковский «Ураган».

АНОНС МАТЧА

Также, в этот день, 7 сентября, свой матч сыграет национальная сборная Украины по футболу. Подопечные Андрея Шевченко сыграют на выезде в Литве в рамках отбора на Евро-2020. Начало поединка в 19:00.