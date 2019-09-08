ХК Донбасс добыл вторую победу на Donbass Open Cup

Новости спорта:Хоккейный клуб Донбасс одержал победу над Земгале во втором игровом дне на Donbass Open Cup-2019.

В Дружковке матчем Донбасс – Земгале завершился второй игровой день на Donbass Open Cup-2019.

Игра началась с минуты молчания в память о ярославском Локомотиве, команда которого разбилась 7 сентября 2011 года.

Латвийский клуб как действующий обладатель предсезонного трофея оказался достаточным раздражителем для донецкой команды. «Донбасс» с первых минут начал атаковать и это дало свои результаты. На 12-й минуте матча большинство было реализовано после броска защитника Александра Яковлева.

Реализация большинства не подвела команду Сергея Витера и во второй трети игры. Быстрый перепас Никифорова и Яковлева в чужой зоне завершился точным броском Ивана Рыбчика.

В заключительном периоде латвийцы попробовали наверстать упущенное, но Донбасс помимо реализации большинства продемонстрировал, что может и грамотно играть в разрушение. В этот вечер Богдан Дьяченко так и не пропустил, став лучшим игроком матча наравне со своим коллегой из Латвии Рихардсом Цимерманисом. А капитан хозяев льда Виктор Захаров поставил яркую точку в матче, результативно завершив одну из контратак.

Итоговая победа дончан поравняла их с Краковией, которая также после двух туров имеет в своем активе 6 очков. Уже 8 сентября донецкая и краковская команды сойдутся между собой в очном противостоянии, которое и определит победителя предсезонного турнира. Начало матча – 19:00, до этого Кременчук и Земгале определят судьбу третьего места.