"Ты дерьмовый человек": боец UFC - о Коноре Макгрегоре

Новости спорта:Боец UFC Дастин Гэджи нелестно высказался о Коноре Макгрегоре.

Топовый легковес Джастин Гэтжи отреагировал на сообщение в твиттере экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который заявил, что хочет провести реванш против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Москве.

"Реванш с Хабибом? Ты все потерял. Ты дерьмовый человек, отец и муж", – сказал Гэтжи.

Конор и Хабиб провели поединок на UFC 229. Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

Это не первый боец, который нелестно отзывается о Коноре Макгрегоре.