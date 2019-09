Гэтжи нокаутом победил Серроне (Видео)

В канадском Ванкувере в рамках турнира UFC Fight Night 158 прошел поединок мейнивента между американскими бойцами Дональдом Серроне и Джастином Гэтжи.

Стоит отметить, что сам бой завершился уже в конце первого раунда. Гэтжи оказался лучше сегодня, чем его соперник и рефери в конце раунда засчитал Серроне технический нокаут.

Таким образом, Гэтжи улучшил свою статистику (21 победа и 2 поражения). У Серроне все наоборот (49 боев - 13 поражений).

JUSTIN GAETHJE TKOs DONALD CERRONE IN THE FIRST ROUND!!!! pic.twitter.com/x8tAGrboMK

— #BOOMIN (@ftbeard_17) September 15, 2019