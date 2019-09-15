Гэтжи нокаутом победил Серроне (Видео)

Новости спорта:Джастин Гэтжи досрочно победил Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158.

В канадском Ванкувере в рамках турнира UFC Fight Night 158 прошел поединок мейнивента между американскими бойцами Дональдом Серроне и Джастином Гэтжи.

Стоит отметить, что сам бой завершился уже в конце первого раунда. Гэтжи оказался лучше сегодня, чем его соперник и рефери в конце раунда засчитал Серроне технический нокаут.

Таким образом, Гэтжи улучшил свою статистику (21 победа и 2 поражения). У Серроне все наоборот (49 боев - 13 поражений).

JUSTIN GAETHJE TKOs DONALD CERRONE IN THE FIRST ROUND!!!! pic.twitter.com/x8tAGrboMK — #BOOMIN (@ftbeard_17) September 15, 2019

Ранее в рамках основного карда Гловер Тейшейра раздельным решением победил Никиту Крылова (28:29, 29:28, 29:28), Тристан Коннели одолел Мичела Перрейру (29:28, 29:27, 29:27), Миша Циркунов "задушил" Джими Крута, а бой Тодд Даффи - Джефф Хьюз признан несостоявшимся из-за нарушений правил.