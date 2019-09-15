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Гэтжи нокаутом победил Серроне (Видео)

Гэтжи нокаутом победил Серроне (Видео)
07:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джастин Гэтжи досрочно победил Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158.

В канадском Ванкувере в рамках турнира UFC Fight Night 158 прошел поединок мейнивента между американскими бойцами Дональдом Серроне и Джастином Гэтжи.

Стоит отметить, что сам бой завершился уже в конце первого раунда. Гэтжи оказался лучше сегодня, чем его соперник и рефери в конце раунда засчитал Серроне технический нокаут.

Таким образом, Гэтжи улучшил свою статистику (21 победа и 2 поражения). У Серроне все наоборот (49 боев - 13 поражений).

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Ранее в рамках основного карда Гловер Тейшейра раздельным решением победил Никиту Крылова (28:29, 29:28, 29:28), Тристан Коннели одолел Мичела Перрейру (29:28, 29:27, 29:27), Миша Циркунов "задушил" Джими Крута, а бой Тодд Даффи - Джефф Хьюз признан несостоявшимся из-за нарушений правил.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Джастин Гэтжи, Дональд Серроне, UFC Fight Night 158, Джастин Гэтжи - Дональд Серроне.
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