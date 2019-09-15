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Донбасс уступил дома Днепру в матче-открытии нового сезона УХЛ (Видео)

Донбасс уступил дома Днепру в матче-открытии нового сезона УХЛ (Видео)
10:02 Сегодня Телеграф ХК Донбасс Фото: ХК Донбасс

Новости спорта:Чемпион страны ХК Донбасс на своем паркете уступил в овертайме херсонскому Днепру.

В Дружковке состоялся матч-открытие четвертого сезона Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором Донбасс принимал херсонский Днепр.

Несмотря на ожидание аккуратной игры, команды подарили настоящую голевую феерию в стартовые 20 минут. Все началось с гола гостей, на который Донбасс достаточно быстро ответил своими точными бросками. За хозяев забросили Романенко после наброса Ляльки и также клюшку удачно подставил Яковлев.

Еще две шайбы Днепра зафиксировали на табло счет 3:2 в пользу гостей, за которых отличились исключительно новички: Василенков, Дорофеев и Липсбергс.

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Во втором периоде можно было увидеть классический Днепр, который отдал инициативу сопернику. Донбасс взял игру под свой контроль, но все позиционные атаки результата не принесли.

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В третьем периоде команда Сергея Витера вновь совершила камбэк. Голы Коренчука и Костикова могли принести чемпиону страны стартовые 3 очка, но херсонские "щуки" все-таки отыгрались. За две минуты до конца основного времени Липсбергс перевел игру в овертайм.

В овертайме гостям удалось вырвать два очка, еще один дубль в матче на свой счет записал Дорофеев.

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ХК Донбасс, Новости хоккея, ФХУ, УХЛ, ХК Днепр.
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