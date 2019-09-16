Определился победитель Vuelta-2019

Новости спорта:Завершилась велогонка Вуэльта-2019

Примож Роглич впервые в карьере выиграл веломногодневку "Гранд-тура".

В общем зачете 29-летний спортсмен опередил испанца Алехандро Вальверде.

Роглич выиграл дебютный "Гранд-тур" в карьере и стал первым словенцем, которому покорилось это достижение.

Напомним, перспективный украинский велогонщик Марк Падун был заявлен командой Bahrain-Merida в качестве капитана в борьбе за общий зачет на последней в сезоне гонке Гранд Тура - Вуэльте Испании-2019, стартовавшей 24 августа. Марк Падун в общем зачете занял 91 место.