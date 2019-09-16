Звезды WWFC 15 проведут открытую тренировку в Киеве

Новости спорта:В четверг, 19 сентября, в Киеве состоится официальное открытия Фитнес-клуба "WWFC GYM".

В четверг, 19 сентября, в Киеве состоится официальное открытия Фитнес-клуба "WWFC GYM", который будет официальным фитнес-залом бойцовской организации WWFC.

Организаторы WWFC проведут масштабное шоу в день открытия собственного зала.

В 11:00, в четверг, во время официального открытия спортивного клуба WWFC GYM состоится открытая тренировка звезд WWFC-15. Свое мастерство продемонстрируют все участники ближайшего промоушена, среди которых Сергей Гузев, Светлана Гоцык, Магдалена Сормова, Кирилл Горобец и другие.

Бойцы турнира WWFC 15 проведут серию мастер-классов по ММА и продемонстрируют свои боевые навыки.

Официальный промо-ролик турнира WWFC-15:

Уникальные кадры с зала "WWFC GYM":

Напомним, ранее стал полный файткард турнира WWFC 15: реванш Гоцык, защита Гузева, "битва нокаутеров" и еще много захватывающих поединков нас ожидает 21 сентября в Киеве.

Большое внимание в четверг будет приковано к девушкам. Светлана Гоцык и Магдалена Сормова встретятся взглядами на открытой тренировке. Ранее в интервью Телеграф Спорту "Птаха Фенікс" рассказала о подготовке к бою-реваншу.