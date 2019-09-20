Украина добыла еще одну лицензию на Олимпиаду-2020

Новости спорта:Пятая квалификация Украины на текущем чемпионате мира.

Украинский борец Александр Хоцяновский добыл путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

29-летний спортсмен вышел в полуфинал чемпионата мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане, в весовой категории 125 килограмм, что позволило Александру квалифицироваться на Олимпиаду.

Ранее Хоцяновский принимает участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, но проиграл в первом же раунде. Он также отобрался на Олимпиаду 2016 года, но позже был заменен.

На чемпионате мира по борьбе украинские спортсмены завоевали уже 5 путевок на Олимпиаду: ранее это удалось Алле Черкасовой и Оксане Ливач, а также борцам греко-римского стиля Жану Беленюку и Ленуру Темирову.

Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане завершится в воскресенье, 22 сентября.