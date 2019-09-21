Хватит зависать в соцсетях: Почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве

Новости спорта:21 сентября в Киеве состоится самое ожидаемое событие осени в мире ММА

21 сентября в Киеве состоится самое ожидаемое событие осени в мире ММА. Во Дворце спорта пройдет турнир WWFC15, который подарит вам невероятные эмоции.

На улице в последнее дни значительно похолодало, и многие жалуются на холодную, порой даже морозную погоду во всех уголках Украины.

Ребят, есть один простой рецепт: чемодан-вокзал-Киев-Дворец Спорта-турнир WWFC 15. Уверен, там будет жарко. Атмосферу до невозможного обещают подогреть организаторы и бойцы WWFC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Завтра буде ⠀ #wwfc15 #wwfc_ua #wwfc Публикация от WWFC (@wwfc.ua) 20 Сен 2019 в 9:43 PDT

Нечего коротать вечера за скучными книгами, перед телевизором или "зависая" в соцсетях. Сходите на WWFC - время пролетит незаметно: яркие выходы бойцов на ринг, невероятная атмосфера и невероятные поединки - факт одни из многих факторов, которые заставят вас полюбить этот вид спорта.

Сам впервые посетил данное мероприятие совсем не давно - весной 2018 (WWFC 14). Пригласили, но меня это особо не интересовало. "Я не люблю ММА, там все очень скучно" - сказал я, впервые услышав о возможности побывать на турнире по ММА в Киеве. Но, отказывать было не удобно, и слава Богу, что я этого не сделал.

Как только зашел в зал Дворца спорта по коже пробежали мурашки: "Какая невероятная атмосфера" - звучало из моих уст. Бой за боем я смотрел в октагон, не отводя взгляда: яркие нокауты, кровь, слезы проигравших и неистовая радость победителей. КАЙФ, КАЙФ, КАЙФ!

Сегодня, 21 сентября история продолжится и обрастет новыми красками и впечатлениями. Советую и вам не упустить возможность насладится невероятным ШОУ.

Чем нас порадует WWFC 15:

Main Card (Титульные поединки WWFC 15)

Гжегож Шивы (Польша) – Гузев Сергей (Украина)

Сормова Магдалена (Чехия) – Гоцык Светлана (Украина

Саякбаев Ринат (Киргизстан) – Горобец Кирилл (Украина)

Элейн Лил (Бразилия) – Рассохина Алёна (Украина)

Как скрасить свой вечер, или почему стоит посетить WWFC 15 в Киеве?

Самые ожидаемые поединки: защита Сергея Гузева и долгожданный реванш Светы Гоцык

Сергей Гузев - Гжегож Шивы

В лиге WWFC Сергей Гузев дебютировал в июне 2017 года, когда перед ним уже не рисовали радужных перспектив. Однако, Гузев личным примером продемонстрировал, что еще не сказал последнего слова в спорте. Более того, именно сейчас он переживает карьерный расцвет.

Уверенно справившись во втором раунде с французом Энтони Грондином, выполнив классический удушающий прием через спину, Гузев в сентябре 2017-го вышел на бой за вакантный титул чемпиона мира WWFC и мастерски разобрался с представителем знаменитой бразильской школы ММА Леандро Биспо. Сергей снова одержал победу удушающим, но на этот раз уже в первом раунде.

Настоящее испытание ждало новоиспеченного чемпиона в следующем поединке – первую защиту Гузеву выпало проводить против бывшего бойца UFC из Бразилии Вагнера Силвы. Отстоять титул украинцу было гораздо сложнее, чем завоевать: 5-раундовое противостояние до последнего держало зрителей в напряжении. Но Сергей все-таки был лучше и по праву большинством голосов судей выиграл бой, отмечен наградой WWFC Awards как лучший в 2018 году.

Вторым претендентом для Гузева станет представитель Польши Гжегож Шиви. Его карьера в профессиональных ММА началась в 2008 году и проходила в малоизвестных европейских промоушенах. Исключением стало выступление поляка на турнире Fight Nights Global в декабре 2017 года, где он уступил нынешнему бойцу UFC Халиду Муртазалиеву.

К предстоящему поединку Гузев подходит с рекордом 19 побед (3 нокаутами, 13 приемами, 3 по очкам) и 3 поражения (все по очкам). В послужном списке Шивы – 13 побед (6 нокаутами, 2 приемами, 5 по очкам) и 4 поражения (3 нокаутами, 1 по очкам).

Светлана Гоцык - Магдалена Сормова

долгожданный реванш чемпионки мира по версии WWFC в весе до 52 кг Магдалены Сормовой из Чехии и бывшей обладательницы этого титула украинки Светланы Гоцык.

Летом 2018 года Сормова совершила один из самых больших апсетов в истории WWFC, победив украинку Гоцык на глазах родных болельщиков.

С тех пор Светлана Гоцык провела два поединка, оба выиграла досрочно, один нокаутом, второй болевым на руку и готова вернуться свой титул, который Магдалена Сормова за это время сумела дважды защитить.

- Света, впереди у тебя бой-реванш с Магдаленой Сормовой. Чего нам ждать от боя?

- Хочу показать яркий "чемпионский" бой. Буду очень стараться закончить его досрочно. Думаю, зрителям будет интересно.

- Честно, я к этому готовлюсь уже год (смеется). Я должна была драться с ней еще когда дралась с казашкой, но так получилось — не дали реванш, надо было провести еще 2 боя, и я с ними согласилась, что это правильно. Я же говорю, готова уже давным-давно и сейчас у меня такая подготовка…..Я, наверное, никогда ни к кому так не готовилась, потому что я проиграла тот бой. Я никогда не отдавала соперницам досрочную победу, а тут так случилось.

Я тогда вышла… это была не я, и решила, что к реваншу я подготовлюсь со всех сторон: борьба, стойка, тренировки в бассейне, также добавила медитации перед тренировками. Постараюсь показать все в октагоне!

Фото и совместный просмотр со звездными гостями, заказывали?

По нашей информации турнир WWFC 15 в Киеве планирует посетить немало звездных гостей, среди которых новоиспеченный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат в одном лице - Жан Беленюк. Вторым значимым гостем станет экс-боец промоушена Роман Долидзе, который совсем скоро будет блистать в UFC.

У болельщиков будет возможность пообщаться и сфотографироваться со своими кумирами, а потом хвастаться друзьям и знакомым. Кто знает, может пообщавшись со спортсменами Вы и сами захотите пойти в ММА, а со временем уже выйдете в октагон на WWFC.

Люксембург хорош не только в футболе?: бойцы из страны-карлика хотят захватить WWFC

Футбольная сборная Люксембурга по-тихоньку подымается в рейтинге лучших сборных мирового футбола.

Сборная Желсона Родригеша (игрок Динамо) находится в одной группе отбора на Евро-2020 со сборной Украины и уже успела значительно потрепать нам нервы, после чего футболисты из Люксембурга начали массово переходить в УПЛ.

И тут, когда организаторы объявили файткард турнира WWFC 15, я увидел два поединка с участием бойцов из Люксембурга:

Лима да Силва Элисмар (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург)

Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хасан (Люксембург)

Как видим, встречаются они с бойцами из Бразилии. Согласитесь, интересно, как же развиваются не игровые виды спорта у наших старых друзей.

Кайфа и позитивных эмоций не желаете?

Что такое жизнь? Жизнь - это история, это момент, это эмоции. Именно эти составляющие и делают нас счастливыми. Получая позитивные эмоции и переживая невероятную атмосферу происходящего мы делаем нашу жизнь интереснее.

Думаю, не многие из вас получали действительно кайф от просмотра турниров по MMA. Да, этот спорт только начал путь своего развития в Украине и с каждым днем становится все больше, и все интереснее для фанатов. Вице-президент WWFC Денис Перч сказал, что их целью является собирать стадионы на мероприятии такого масштаба.

Смотрели ММА по телевизору и вам не особо понравилось? Бросайте все дела, покупайте билет и вперед на WWFC 15. Посмотрев бои в живую вы измените свое мнение. Познакомитесь с бойцами, увидите их коронные приемы и интересные заготовки. Обещаю, будет очень интересно!!!

Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября во киевском Дворце спорта.

Материал: Олег Вахоцкий