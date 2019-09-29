Мусаси взял реванш у Мачиды спустя 5 лет (Видео)

В главном событии турнира встречались Лиото Мачида и Гегард Мусаси. Поединок длился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Гегарду Мусаси. Это был уже второй бой спортсменов в истории — впервые они встречались на турнире UFC Fight Night 36 15 февраля 2014 года и тогда победу одержал Мачида.
В соглавном поединке турнира Патрисиу Питбуль победил Хуана Арчулету единогласным решением судей.
Bellator 228. Основной кард
Гегард Мусаси — Лиото Мачида — победа Мусаси раздельным решением судей
Патрисиу Питбуль — Хуан Арчулета — победа Питбуля единогласным решением судей
Эй Джей Макки — Георгий Караханян — победа Макки техническим нокаутом в первом раунде
Даррион Колдуэлл — Генри Корралес — победа Колдуэлла единогласным решением судей
Дэниэль Вэйхель — Сол Роджерс — победа Вейхеля единогласным решением судей