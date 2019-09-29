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Мусаси взял реванш у Мачиды спустя 5 лет (Видео)

Мусаси взял реванш у Мачиды спустя 5 лет (Видео)
09:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В Инглвуде (США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 228.

В главном событии турнира встречались Лиото Мачида и Гегард Мусаси. Поединок длился все три раунда, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Гегарду Мусаси. Это был уже второй бой спортсменов в истории — впервые они встречались на турнире UFC Fight Night 36 15 февраля 2014 года и тогда победу одержал Мачида.

В соглавном поединке турнира Патрисиу Питбуль победил Хуана Арчулету единогласным решением судей.

Bellator 228. Основной кард

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Гегард Мусаси — Лиото Мачида — победа Мусаси раздельным решением судей

Патрисиу Питбуль — Хуан Арчулета — победа Питбуля единогласным решением судей

Эй Джей Макки — Георгий Караханян — победа Макки техническим нокаутом в первом раунде

Даррион Колдуэлл — Генри Корралес — победа Колдуэлла единогласным решением судей

Дэниэль Вэйхель — Сол Роджерс — победа Вейхеля единогласным решением судей

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Все по теме:

Видео, MMA, Новости ММА, Bellator, Смешанные единобортсва, Bellator 228.
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