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Украинские футзалистки разгромили сборную Сербии в товарищеском матче

Украинские футзалистки разгромили сборную Сербии в товарищеском матче
09:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Футзалистки сборной Украины уверенно победили команду Сербии в первом товарищеском матче, который состоялся 1 октября в Белграде.

Подопечные Олега Шайтанова забили 7 мячей в ворота хозяек, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Поединок Сербия — Украина завершился со счетом 0:7 (0:3). Голами отметились Анна Шульга (8, 16, 29), Яна Дычко (11), Ксения Гриценко (22), Изгаревич (29, автогол) и Кристина Еременко (39).

Второй спарринг с Сербией украинки проведут сегодня в городе Лазаревац. Он начнется в 19.00.

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Напомним, что в феврале женская сборная Украины по футзалу приняла участие в дебютном чемпионате Европы, где заняла 4 место.

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Футзал, Новости футзала, Сборная Украины по футзалу.
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