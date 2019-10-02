Украинские футзалистки разгромили сборную Сербии в товарищеском матче

Новости спорта:Футзалистки сборной Украины уверенно победили команду Сербии в первом товарищеском матче, который состоялся 1 октября в Белграде.

Подопечные Олега Шайтанова забили 7 мячей в ворота хозяек, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Поединок Сербия — Украина завершился со счетом 0:7 (0:3). Голами отметились Анна Шульга (8, 16, 29), Яна Дычко (11), Ксения Гриценко (22), Изгаревич (29, автогол) и Кристина Еременко (39).

Второй спарринг с Сербией украинки проведут сегодня в городе Лазаревац. Он начнется в 19.00.

Напомним, что в феврале женская сборная Украины по футзалу приняла участие в дебютном чемпионате Европы, где заняла 4 место.