Защитить титул: чемпион мира Титаренко будет в Италии покорять Red Bull Art of Motion 2019 (Фото, Видео)

Новости спорта:Украинский паркурист Александр Титаренко в субботу, 5 октября, примет участие в соревнованиях Red Bull Art of Motion, которые пройдут в городе Матера (Италия).

Мариуполец Титаренко является победителем Red Bull Art of Motion 2017, поэтому на предстоящем турнире он попытается защитить свое звание чемпиона мира по паркуру и фрирану.

Red Bull Art of Motion - древнейшее и наиболее знаковое соревнования в мире паркура и фрирану. Всего было проведено 18 турниров, на которых победили 12 различных атлетов. Единственное призовое место в истории Украины занял именно Александр Титаренко.

Три участника уже определены - победитель Red Bull Art of Motion 2017 Александр Титаренко из Украины, победитель Air Wipp Challenge Кристиан Ковалевски из Польши и Эд Скотт, выигравший Vancouver NAPC 2019.

"С момента победы мое отношение к паркуру не изменилось. Единственное: теперь я имею возможность заниматься им постоянно, потому что паркур превратился в мою работу. Я стал популярным среди других паркуристов, но в то же время я не обращаю внимания на то, что поеду на Red Bull Art of Motion 2019 в статусе чемпиона.

Да, я понимаю: есть определенные ожидания относительно выступления, мне пишут болельщики, которые верят в меня и поддерживать. И самое важное - быть довольным своим выступлением. Определенное психологическое давление, конечно, есть, но я на это не обращаю внимания", - признался Титаренко.

Стоит отметить, что в Red Bull Art of Motion примут участие 18 спортсменов со всего мира, которые будут проходить квалификацию. В данный момент известны имена трех паркуристов, которые точно будут участвовать в соревнованиях, среди которых имя Александра Титаренко.

Red Bull Art of Motion 2019 пройдет в итальянской Матери в субботу, 5 октября.