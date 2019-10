Ларкин победил Корешкова на Bellator 229 (Видео)

Экс-чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков потерпел поражение в поединке с американцем Лоренцом Ларкиным на турнире Bellator 229.

В первом раунде Корешков уронил соперника ударом ногой с разворота, но не сумел добить. Ларкин быстро восстановился и стал сам атаковать. Во втором раунде Ларкин стал активнее вести бой, работая первым номером. Ларкин дважды у сетки отправил Корешкова в нокдаун, после чего Андрей выживал до гонга. В третьем раунде Корешков выполнил три тейкдауна, но не сумел сохранить доминирующее положение.

Back and fourth in round one! This fight is electric! #Bellator229 pic.twitter.com/FpZ1MPFzv5

The final moments of round two between @Da_Monsoon and @SpartanKoresh in our main event at #Bellator229 were INSANE! pic.twitter.com/35RHSzVZuL

— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 5, 2019