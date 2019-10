Токов жестко нокаутировал Дарпиняна на Bellator 229 (Видео)

Бой состоялся в Темекуле (Калифорния, США). Российский боец владел преимуществом и смог одержать досрочную победу над своим соперником. Поединок был остановлен во втором раунде на отметке 4.38. Токов в партере заблокировал руки соперника и провёл серию ударов, заставив рефери засчитать Дарпиняну технический нокаут.

Таким образом, Анатолий Токов одержал 29-ю победу в карьере при 2 поражениях. В Bellator россиянин отпраздновал пятую победу. Дарпинян в свою очередь допустил 9-е поражение в 18 боях.

"If you get caught in a crucifix, you’re gonna have a bad time!" Anatoly Tokov adds another to the win column, making it 29! #Bellator229

Main card is live on @ParamountNet! pic.twitter.com/3Rx3bNQUeW

— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 5, 2019