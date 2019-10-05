Экс-чемпион UFC дебютировал в реслинге WWE (Видео)

Новости спорта:Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) впервые появился в главном реслинг-промоушене в мире WWE.

Известный боец стал участником шоу SmackDown. За короткий промежуток времени Веласкес напал на звезду реслинга Брока Леснара.

Отметим, что Леснар также является бывшим чемпионом UFC. В 2010-м году Веласкес победил Леснара и стал чемпионом UFC.

Напомним, что 37-летний Веласкес в последнем бою в UFC, в феврале 2019 года, уступил нокаутом Френсису Нганну. После этого он начал карьеру рестлера в Мексике.

Как сообщают американские журналисты, Кейн заявил, что выходит из программы тестирования USADA. В результате его возвращение в UFC под вопросом.