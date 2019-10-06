Гандбол. Мотор вернул первое место в группе SEHA-Лиги

Новости спорта:Чемпион Украины одержал четвертую победу в турнире.

В пятом туре гандбольной SEHA-Лиги запорожский «Мотор» победил на своей площадке хорватский «Нексе» 33:31.

В Запорожье «Мотор» весь матч шел мяч в мяч с хорватским «Нексе». Лишь на последних минутах украинский клуб удержал преимущество в два гола. 33:31 - четвертая победа «Мотора» в SEHA-Лиге.

После 5-ти туров в активе «Мотора» четыре победы и 12 очков. Запорожский клуб вернул себе первое место в группе.

В следующем матче SEHA-Лиги 29 октября «Мотор» сыграет дома против словацкого клуба «Татран» (Прешов).