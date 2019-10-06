Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Адесанья эффектно нокаутировал Уиттакера в чемпионском бою UFC 243 (Видео)
Адесанья эффектно нокаутировал Уиттакера в чемпионском бою UFC 243 (Видео)
Митрофанов отправил соперника в тяжелейший нокаут (Видео)
Митрофанов отправил соперника в тяжелейший нокаут (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Гандбол. Мотор вернул первое место в группе SEHA-Лиги

Гандбол. Мотор вернул первое место в группе SEHA-Лиги
08:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Чемпион Украины одержал четвертую победу в турнире.

В пятом туре гандбольной SEHA-Лиги запорожский «Мотор» победил на своей площадке хорватский «Нексе» 33:31.

В Запорожье «Мотор» весь матч шел мяч в мяч с хорватским «Нексе». Лишь на последних минутах украинский клуб удержал преимущество в два гола. 33:31 - четвертая победа «Мотора» в SEHA-Лиге.

После 5-ти туров в активе «Мотора» четыре победы и 12 очков. Запорожский клуб вернул себе первое место в группе.

Головкин - Деревянченко: полный бой (Видео)

В следующем матче SEHA-Лиги 29 октября «Мотор» сыграет дома против словацкого клуба «Татран» (Прешов).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гандбол, ГК Мотор, Новости спорта, Мотор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
02 Деревянченко - Головкин: события боя (Фото, Видео)
03 Деревянченко проиграл Головкину решением судей
04 Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
05 Беринчик - Морено: события боя (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь