Адесанья эффектно нокаутировал Уиттакера в чемпионском бою UFC 243 (Видео)

Поединок состоялся в Мельбурне и завершился досрочной победой Адесаньи во втором раунде.

За секунду до конца первого раунда Уитталкер оказался в нокдауне, но нашел в себе силы продолжить бой. Во втором раунде Адесанья дважды жестко попал, уронил соперника и добил его.

Таким образом, Адесанья стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На счету бойца 18 побед и ни одного поражения.

Israel Adesanya’s the most entertaining fighter on the planet, inside and outside the octagon.

The UFC has their first blockbuster star since the end of the McGregor/Rousey era. #UFC243 pic.twitter.com/EkNP4YTXaC

