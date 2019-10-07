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ЧМ-2019 по легкой атлетике: место Украины в итоговом зачете

ЧМ-2019 по легкой атлетике: место Украины в итоговом зачете
09:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Сегодня состоялся последний соревновательный день на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Сегодня состоялся последний соревновательный день на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. По итогам мирового первенства сборная Украины завоевала два серебра и разделила с Эстонией 21-е место в медальном зачете.

Серебряную медаль чемпионата мира выиграла Ярослава Магучих в прыжках в высоту. Украинка установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет, покорив планку на высоте 2,04 метра.

Еще одно серебро завоевала Марина Бех-Романчук в прыжках в длину.

Лидером медального зачета стала сборная США, которая выиграла 29 наград (14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых). Второе место у Кении, третья позиция у Ямайки.

Медальный зачет:

1 США 14 11 4 29

2 Кения 5 2 4 11

3 Ямайка 3 5 4 12

4 Китай 3 3 3 9

5 Эфиопия 2 5 1 8

21 Украина 0 2 0 2

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Все по теме:

Легкая атлетика, Марина Бех, Новости легкой атлетики, Ярослава Магучих.
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