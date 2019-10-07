ЧМ-2019 по легкой атлетике: место Украины в итоговом зачете

Сегодня состоялся последний соревновательный день на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. По итогам мирового первенства сборная Украины завоевала два серебра и разделила с Эстонией 21-е место в медальном зачете.
Серебряную медаль чемпионата мира выиграла Ярослава Магучих в прыжках в высоту. Украинка установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет, покорив планку на высоте 2,04 метра.
Еще одно серебро завоевала Марина Бех-Романчук в прыжках в длину.
Лидером медального зачета стала сборная США, которая выиграла 29 наград (14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых). Второе место у Кении, третья позиция у Ямайки.
Медальный зачет:
1 США 14 11 4 29
2 Кения 5 2 4 11
3 Ямайка 3 5 4 12
4 Китай 3 3 3 9
5 Эфиопия 2 5 1 8
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21 Украина 0 2 0 2