Легкоатлетка Магучих: Рекорд Бабаковой вскоре будет побит

Новости спорта:Ярослава Магучих надеется побить рекорд легендарной Инги Бабаковой.

18-летняя украинка Ярослава Магучих на недавнем чемпионате мира по легкой атлетике показала результат 2.04 м в прыжках в высоту и установила молодежной рекорд мира, однако сама спортсменка не спешит брать более внушительные высоты.

- Это был первый для Вас чемпионат мира. Давило ли это психологически?

- Я соревновалась со всеми этими девушками, но на этапах Бриллиантовой лиге ты делаешь это для себя, а на чемпионате мира я представляла страну. Это очень давит психологически. Но когда я прыгнула 2,04 м с третьей попытки, это было очень необычно для меня. Я обычно останавливаюсь после того, как ставлю личный рекорд, но тут после рекордных для себя 2,02 м мне захотелось прыгать дальше и у меня получилось взять следующую высоту.

- Не хотелось на кураже пойти дальше и попробовать покорить 2,06 м?

- 2,06 м для меня рано. Нужно готовиться психологически для этой высоты. Я еще молодая и у меня все еще впереди.

- Сейчас Вас отделяет от рекорда Украины всего один сантиметр. Как долго устоит этот рекорд Инги Бабаковой в 2,05 м?

- В украинских прыжках в высоту сейчас результаты на очень высоком уровне, большая конкуренция, многие прыгают 2 метра и выше, поэтому, думаю, рекорд Бабаковой вскоре будет побит.