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"Рад, что нас начали уважать": наставник сборной Украины

"Рад, что нас начали уважать": наставник сборной Украины
14:26 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: ФВУ

Новости спорта:Латвиец Угис Крастиньш доволен своей работой в Украине.

Главный тренер мужской сборной Украины Угис Крастиньш рассказал, что после выхода в 1/4 финала чемпионата Европы ему поступали предложения из других стран.

«Без плодотворной работы молодежных тренеров такой результат вряд ли был бы возможен. Поэтому большое спасибо им за подготовку мастеров, которые сейчас составили основу нашей сборной. Также хочу поблагодарить всех тех, кто помог разобраться с настоящим потенциалом каждого исполнителя.

Ведь когда я начал работать со сборной Украины три года назад, мне предоставили список, где фигурировали почти четыре десятка легионеров. Самостоятельно разобраться, кто есть кто на деле, мне было бы очень сложно.

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Выход в финальную стадию чемпионата Европы – это была цель номер один. Когда мы ее достигли, то уже понимали, что на самом деле способны добиться гораздо большего. Вообще, я очень рад, что нас в Европе заметили, начали уважать. Это будет хорошим стимулом для дальнейших достижений.

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Поступают ли мне предложения из других стран? Да, причем очень часто. Но у меня есть обязательства перед своей командой «Барком-Кажаны», перед сборной Украины, перед руководством ФВУ.

А я привык свое слово держать. Поэтому пока я здесь, и продолжаю работать тем, кем сейчас работаю», – сказал Крастиньш.

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Чемпионат Украины, Волейбол, Новости спорта, Сборная Украины по волейболу, Барком-Кажаны.
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