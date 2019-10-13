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Первым чемпионом мира Red Bull Dance Your Style стал 17-летний Shinshan (Фото, Видео)

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Первым чемпионом мира Red Bull Dance Your Style стал 17-летний Shinshan (Фото, Видео)
06:27 Сегодня Телеграф Фото: redbullcontentpool.com

Новости спорта:Нидерландский B-Boy обыграл 16 лучших танцоров мира на Мировом финале в Париже.

В Париже (Франция) состоялся первый в истории Мировой финал по уличным танцам Red Bull Dance Your Style.

Финал Red Bull Dance Your Style World, проходивший в историческом La Grande Halle de la Villette, стал кульминацией серии танцевальных сражений, включающей 65 мероприятий, проводимых в 29 странах в течение года (в том числе и в Украине).

Компания Red Bull Dance Your Style, впервые разработавшая уникальный формат сражений, в котором болельщики являются судьями, предложила участникам проголосовать за красный или синий - в конечном счете, решив, кто будет управлять танцполом.

После многочисленных национальных соревнований 32 победителя разных стран соревновались в двух предфинальных боевых событиях перед мировым финалом, присоединившись к очереди из восьми подстановочных знаков.

В финальном батле сражались Angyil (США) vs Shinshan (Нидерланды).

Shinshan стал знаменитостью в 17 лет, став победителем Голландского таланта. Обладая одним из самых сумасшедших, самых уникальных и узнаваемых стилей в игре, не говоря уже о том, что он невероятно ловкий и музыкальный, Shinshan описывает свой стиль как "Как кубинская змея. Я гибкий, но я также ритмичный и статичный".

Выиграв первый в истории финал World Bull Dance Your Style в Париже, Shinshan заявил: "Для меня это сюрреалистично, мне 17 лет. Для меня выиграть что-то подобное - это мечта. Red Bull Dance Your Style был сумасшедшим, было так много новых танцоров из многих стран. Мне это понравилось!"

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Red Bull, Уличные танцы, Red Bull Dance Your Style, Shinshan, Red Bull Dance Your Style World Final.
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