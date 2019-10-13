Донбасс накануне старта в Континентальном Кубке добыл уверенную победу в УХЛ

Новости спорта:Донбасс не испытал проблем с аутсайдером УХЛ.

В матче 9-го тура Украинской хоккейной лиги Донбасс одержал разгромную выездную победу над Ледяными Волками.

Первый период завершился без голов, а вот во втором дончане четырежды поразили ворота киевлян, дубль оформил Виталий Лялька.

В заключительном периоде Донбасс отгрузил Волкам еще три шайбы и установил окончательный счет в игре — 7:0.

Ледяные Волки – Донбасс 0:7 (0:0, 0:4, 0:3)

Шайбы: 0:1 — Лялька 20:45, 0:2 — Мазур 22:15, 0:3 — Лялька — 25:45, 0:4 — Мостовой — 32:31, 0:5 — Васильев — 41:13, 0:6 — Никифоров — 45:48, 0:7 — Васильев — 55:11

Донбасс вышел на третье место, набрав 16 очков, что на 8 меньше, чем у лидирующего в чемпионате Кременчуга, но у дончан еще есть игра в запасе. Ледяные Волки с 5-ю очками на предпоследнем месте.

В следующем матче Донбасс дома сыграет с Белым Барсом, а Ледяные Волки сразятся с Кременчугом.