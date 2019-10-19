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Футзал. Продэксим узнал соперников в Лиге чемпионов

Футзал. Продэксим узнал соперников в Лиге чемпионов
09:00 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Продэксим узнал своих соперников в элитном раунде Лиги чемпионов.

Обладатель золотых медалей Экстра-лиги «Продэксим» узнал своих соперников в элитном раунде Лиги чемпионов.

Команда Хави Родригеса попала в группу D, где встретится с испанской «Барселоной», чешской «Спартой» и беларуской «Сталицей». Мини-турнир этого квартета пройдет в Минске.

Встречи элитного раунда пройдут с 19 по 24 ноября. Лишь победитель группы выйдет в следующий раунд – «Финал четырех».

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Результаты жеребьевки:

Напомним, в основном раунде «Продэксим» занял второе место в группе, но уступил «Бенфике» лишь по разнице голов.

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