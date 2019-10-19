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Президент UFC назвал самого скупого бойца

Президент UFC назвал самого скупого бойца
09:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дэна Уайт ответил на вопрос, кто из бойцов мог бы передаривать подарки.

Президент UFC Дэна Уайт ответил на вопрос, кто из бойцов мог бы передаривать подарки. По словам главы промоушена, это должен быть очень скупой человек, и у него есть на примете подходящая кандидатура на эту роль.

«Кто бы мог передаривать подарки? Это кто-то очень скупой, кто не любит тратить деньги. Я назову Жоржа Сен-Пьера. Он очень экономный.

Думаю, у него дома даже лежит первый заработанный им доллар. Возможно, ошибаюсь, так как не знаю, как он тратит деньги. Но назову его», — сказал Уайт в интервью Complex на YouTube.

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Ранее Жорж Сен-Пьер не раз заявлял, что рассмотрит возможность возобновления карьеры ради поединка с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Последний также заинтересован в этой встрече.

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MMA, UFC, Дэна Уайт, Жорж Сен-Пьер.
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