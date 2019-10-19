Беленюк: Гвоздик себя ещё проявит

Новости спорта:Народный депутат Украины поддержал украинского боксера Александра Гвоздика.

Чемпион мира и Европы в греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал поражение бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика россиянину Артуру Бетербиеву.

«Это спорт, здесь бывают как феноменальные победы, так и досадные поражения!

Великих чемпионов отличает лишь то, что после любой неудачи, они способны отыскать в себе силы идти дальше! Наша задача, как преданных болельщиков, лишь поддержать!

Уверен, Саня себя ещё проявит, ведь он наш чемпион», - написал Беленюк.