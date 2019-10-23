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Беленюк встретился с Макгрегором: У вас все получится, не хуже чем у этого парня

Беленюк встретился с Макгрегором: У вас все получится, не хуже чем у этого парня
10:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинский борец и политик Жан Беленюк поделился совместной фотографией с Конором Макгрегором в соцсетях.

Накануне в Украину впервые прилетел звездный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор

Легендарный боец UFC впервые посетил Украину по эксклюзивному приглашению бренда Parimatch, официальным амбассадором которого он является с февраля этого года. Как и в случае с Майком Тайсоном (он летом посещал Украину), украинский спортсмен и политик Жан Беленюк успел сделать совместное фото.

 
 
 
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#сделайсебясам мечтайте, трудитесь и верьте в себя!! У вас все получится, не хуже чем у этого парня ;)

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

"Мечтайте, трудитесь и верьте в себя! У вас все получится, не хуже чем у этого парня", - подписал фото Беленюк.

Проживающий в США украинский боксер Иван Редкач уже успел прокомментировать данный снимок: "Ты в музей Мадам Тиссо".

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Напомним, во вторник, 22 октября, в Champion Hall|Parimatch КВЦ "Парковый" состоялась пресс-конференция с Конором Макгрегором.

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MMA, UFC, Новости спорта, Жан Беленюк, Конор Макгрегор.
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