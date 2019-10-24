Конор Макгрегор назвал официальную дату возвращения в октагон

Новости спорта:Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вернется в октагон уже в следующем году.

Пребывая в Москве Конор Макгрегор озвучил информацию о своем возвращении в большой спорт.

Так, по словам ирландца, он выйдет на бой 18 января 2020 года на знаменитой "Т-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе.

"Я знаю соперника, но не могу сказать, потому что, если скажу, UFC обязательно поменяет мне соперника", - заинтриговал Макгрегор.

Свой последний бой Конор Макгрегор провел год назад, когда в октябре 2018 года уступил Хабибу Нурмагомедову в чемпионском бою.

Напомним. на днях Макгрегор прилетал в Украину (Киев), где, также, давал большую пресс-конференцию.