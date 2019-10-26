Шварценеггер назвал "Терминатора" в футболе

Новости спорта:Шварценеггер выбрал футболиста, которого можно назвать Терминатором.

Известный политик, спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер рассказал, кто в футболе соответствует прозвищу "Терминатор".

По мнению "Железного Арни", это португальский футболист Криштиану Роналду.

The Terminator - a new nickname for Cristiano Ronaldo?



If anyone can get it going, it's Arnie...



Football Focus

@BBCOne

12:00 BST pic.twitter.com/zkCphz4bSD — Match of the Day (@BBCMOTD) 26 октября 2019 г.

"В НБА есть игрок с прозвищем «Терминатор». Не думаю, что в футболе есть такой игрок.

Так почему бы не выбрать кого-то? Роналду? Только теперь всем нужно его так называть, чтобы это подхватили и все его так называли в дальнейшем", - рассказаал Шварценеггер.

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