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Шварценеггер назвал "Терминатора" в футболе

Шварценеггер назвал "Терминатора" в футболе
14:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твитер

Новости спорта:Шварценеггер выбрал футболиста, которого можно назвать Терминатором.

Известный политик, спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер рассказал, кто в футболе соответствует прозвищу "Терминатор".

По мнению "Железного Арни", это португальский футболист Криштиану Роналду.

"В НБА есть игрок с прозвищем «Терминатор». Не думаю, что в футболе есть такой игрок.

Так почему бы не выбрать кого-то? Роналду? Только теперь всем нужно его так называть, чтобы это подхватили и все его так называли в дальнейшем", - рассказаал Шварценеггер.

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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Арнольд Шварценеггер, Терминатор.
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