Шварценеггер назвал "Терминатора" в футболе

Известный политик, спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер рассказал, кто в футболе соответствует прозвищу "Терминатор".

По мнению "Железного Арни", это португальский футболист Криштиану Роналду.

The Terminator - a new nickname for Cristiano Ronaldo?



If anyone can get it going, it's Arnie...



Football Focus

@BBCOne

12:00 BST pic.twitter.com/zkCphz4bSD

26 октября 2019 г.